Basketball: Les Lions de Genève ont retrouvé leurs crocs

Du spectacle en perspective

«On est là pour allumer le feu dès ce samedi», avait prévenu le coach Alain Attallah, nouveau lui aussi au Grand-Saconnex comme le président (Oggie Kapetanovic) et le directeur sportif (Robert Margot). Ses hommes, qui ont montré du coeur et l’envie de (se) faire plaisir, ont tenu parole. Avec Bryan Colon (l’ex-Neuchâtelois) à la baguette, son ancien coéquipier du Littoral Noé Anabir au diapason, mais aussi un Jeremiah Paige et Arkel Lamar tout aussi spectaculaire ainsi qu’un James Karnik impressionnant et aérien (surtout en première période) dans la raquette, il y aura encore du spectacle au Pommier.