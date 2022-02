Basketball – Les Lions de Genève, patrons du derby à Nyon

Un derby vaut toujours cher mais celui de mardi soir, au Rocher, valait sûrement encore un peu plus. Déjà parce que les Lions de Genève, une victoire sur leurs six derniers matches - toutes compétitions confondues - depuis le début de l’année, sont une équipe convalescente, en crise de résultats et de confiance. Ensuite car le BBC Nyon, après un superbe 1er tour, marque le pas depuis quelques semaines et couchait sur deux défaites de rang pas franchement jolies contre Bâle et surtout Massagno le week-end passé (-55!)