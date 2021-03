Côté genevois, l’entraîneur Andrej Stimac a longtemps parlé à son leader offensif Tim Derksen au retour des vestiaires. Si flamboyant d’ordinaire, l’arrière américain s’est longtemps retrouvé empêtré dans la défense adverse. Il n’a même marqué ses premiers points qu’en toute fin de 3e quart-temps. Pendant la tempête, un peu plus tôt, c’est son partenaire étranger, Donatas Sabeckis, qui a réveillé les siens et sonné la charge d’un dunk monstrueux et d’un tir primé (54-52).