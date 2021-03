Dans le cadre de la 20e journée du championnat suisse de basketball, les Lions de Genève se sont déplacés samedi dans le Jura et ont dominé Boncourt 91-97. Favoris de cette rencontre, les Genevois ont peiné à se mettre en action. Accrochés à 22-22 en fin de premier quart, ils ont enclenché la seconde à l’entame du deuxième quart. En 83 secondes, Donatas Sabeckis, Jérémy Jaunin et Eric Adams ont fait passer le score à 22-28. Dès lors, les Genevois ont effectué la course en tête pour atteindre la mi-temps avec sept longueurs d’avance. Cet écart est d’ailleurs resté relativement stable jusqu’à la fin du match et permet aux Lions de garder la tête du classement avec 34 points.