Grosses bagarres sous les panneaux

« C’est l’équipe la plus agressive qui s’imposera » avait déclaré le coach des Fribourgeois Petar Aleksic avant la partie. Pour lui, l’entame de la partie serait importante. Mais elle n’a pas été décisive. Ses joueurs avec un Cotture et Hart qui retrouvaient des paniers qu’ils avaient tant mitraillé la saison dernière, ont d’ailleurs été les premiers à sortir les crocs et sur tous les ballons pour prendre un avantage qu’ils croyaient confortable (13-20, 7e) en début de rencontre avant que les Lions ne reviennent gentiment mais sûrement dans le match. Un bon rebond d’Ivanov par-ci, un deuxième par-là, un tir à trois points de Kovac réussi par là, un autre de Sabeckis et l’écart a fondu comme l’avance de Trump en Géorgie ou en Pennsylvanie.

Relâchement coupable dans le 3e quart

Le duel, à l’image de la course à la Maison blanche, est resté serré jusqu’au bout. Sous l’impulsion de Derksen, de Jaunin et de Kovac, les Lions ont pris à leur tour de la hauteur (40-33, 19e) avant qu’un relâchement coupable au 3e quart ne profite encore une fois à un champion qui n’avait plus perdu en championnat face aux Genevois depuis le 16 mars 2019, quand il y avait encore du monde dans les gradins. Mais malgré quelques frayeurs (53-53, 33e), Jackson (17 points), Morris (12 points) et Cotture (13) n’auront pas le dernier mot. Les Lions de Genève, plus forts dans les airs et finalement plus agressifs que les visiteurs ont fini par remporter ce choc en y ajoutant du panache à deux minutes du terme grâce à une combinaison entre Sabeckis et Adams ponctuée par un smash ravageur de l’Américain. Cela aurait mérité du monde, une ovation du public. Dommage. Mais il y aura d’autres duels entre ces deux-là, si le Covid le veut bien...