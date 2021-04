«Plusieurs joueurs ont été touchés ou sont encore touchés, explique Imad Fattal. C’est compliqué. D’un côté, il valait peut-être mieux que cela soit ainsi pendant les Fêtes, parce qu’il n’y avait que peu de matches. Mais d’un autre, c’est difficilement mentalement pour les joueurs de passer les Fêtes en quarantaine. Actuellement, il y a pratiquement la moitié de l’équipe qui ne peut pas encore s’entraîner. On n’a tout simplement plus assez de joueurs, on ne peut donc pas jouer. Mais on va traverser cela.»