Basketball: Les Lions de Genève tutoient le leader

À l’occasion de la 12e journée de SB League, synonyme de début du deuxième tour, les Lions de Genève ont tenu tête à Massagno durant le temps réglementaire et une prolongation. Mais finalement, en terre tessinoise le miracle n’a pas eu lieu et les visiteurs ont perdu 111-101 (39-44), après un 84-84 après quarante minutes et un 95-95 à la fin de la première prolongation. Les Lions avaient pourtant pris un meilleur départ que leurs adversaires en créant un écart de 14 points en première période. En deuxième période, les deux formations se sont neutralisées pendant les dix premières minutes, puis Massagno a fait le forcing. Le leader du championnat aurait même pu l’emporter dans le temps réglementaire. À deux secondes de la sirène finale, alors que le score était de 83-84 en faveur des Genevois, Isaiah Williams a manqué l’un de ses deux lancers francs.