Basketball: Les Lions de Genève vont beaucoup mieux

A l’instar de Jeremiah Paige, les Genevois (en blanc), plus forts et plus complets, ont rapidement pris les devants.

Les Tessinois, qui ne pouvaient compter que sur Kimani Lawrence, Robert Zinn et Justyn Hamilton pour limiter la c(l)asse, ont vite été dépassés par la vitesse d’exécution des hommes d’Alain Attallah. Ils n’ont jamais pu recoller à une équipe plus forte et plus complète, qui a rapidement pris les devants, profitant, en plus, d’une bonne adresse à distance (43-22, 15e). Il n’y a pas eu de match ou presque. Erik Thomas, Noé Anabir, Slobodan Miljanic, Jeremiah Paige et Bryan Colon se sont amusés comme des petits fous.