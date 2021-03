Le coach Andrej Stimac et ses joueurs disputeront la finale dimanche.

Au micro, juste devant la tribune de presse de la salle omnisports du Pierrier, à Clarens, le meneur genevois Jaunin ne s'y trompait pas à la mi-temps samedi après-midi. «C’est un petit score, on sent bien qu’il y a de la tension dans l’air». Opposés pour la quatrième fois de la saison samedi - 2 victoires à 1 pour les Lions - en demi-finale de la Coupe de la Ligue, les deux grands rivaux Genève et Fribourg ont livré une bataille acharnée jusqu’à la dernière seconde.