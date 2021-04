Dans le sillage de Sabeckis – trois tirs derrière l’arc d’entrée – et d’Ivanov – 10 points dans le 1er quart-temps – , le leader incontestable du championnat a su se rendre la tâche facile dès les premières minutes de jeu. Pris au sérieux après son exploit contre Boncourt au tour précédent, l’équipe nyonnaise est restée un quart-temps et demi dans le coup, grâce à l’adresse de l’inusable N’doye (17 points et 5 tirs primés à la pause), avant de baisser pavillon après la sortie de son deuxième joueur étranger, Amir Williams, pénalisé par les fautes (3).