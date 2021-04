Denis Malgin (à g.) et Ronalds Kenins seront des atouts importants lors de ce quart de finale de play-off. freshfocus

Si l’affiche entre FR Gottéron et GE Servette devrait être la plus suivie en Suisse romande, il ne faut surtout pas commettre l’erreur de négliger celle entre le Lausanne HC et les Zurich Lions. Respectivement quatrième et cinquième de la saison régulière, les deux formations ont quelque peu déçu alors que les premiers rangs leurs étaient promis. Très loin derrière Zoug, les deux outsiders vont donc croiser le fer bien plus tôt que prévu.

Et dans ce duel acharné entre Lions, deux Lausannois vivront une série forcément un peu spéciale. Ronalds Kenins et Denis Malgin sont des purs produits de la formation zurichoise. Le premier nommé dispute sa troisième saison avec le LHC, tandis que le Top scorer en est à son premier exercice. «C’est tout de même quelque chose de spécial pour moi, concède le Letton à licence suisse. Je connais forcément quelques gars dans leur vestiaire et, plus important, je sais comment ils jouent. Mais, dans le même temps, Zurich a également beaucoup changé. Pourtant, affronter mon ancienne équipe est quelque chose d’assez excitant, je dois bien avouer. Il y a plus d’excitation que de tension, par contre.»

Malgin: «Pas si spécial»

Là où le fougueux Ronalds Kenins y voit un duel un rien plus spécial, Denis Malgin, lui, ne fait pas dans le sentimentalisme démesuré. «C’est vrai que j’y ai fait une bonne partie de mes classes en juniors, mais je ne vois pas ce duel en quart de finale contre Zurich comme quelque chose de si spécial. Je pense par contre que ce sera un duel terriblement intéressant.» Cette affiche s’est dessinée lundi dernier, à la faveur des différents résultats aux quatre coins du pays. «C’était une vraie possibilité de tomber contre Zurich, poursuit le top scorer lausannois. Ce n’était donc pas forcément une surprise lorsque nous l’avons appris.»