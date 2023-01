Basketball: Les Lions de Genève remportent un bon derby contre Vevey

Entre un étonnant néo-promu plutôt séduisant qui ne cesse de grimper les échelons et des Lions à nouveau au complet et qui renaissent enfin à l’ambition, ce match entre le deuxième et le quatrième de SB League a forcément tenu toutes ses promesses au Pommier. Dans une salle du Grand-Saconnex bien remplie et chauffée à blanc, les supporters vaudois avaient fait le déplacement en nombre. Comme à la belle époque où les joueurs de la Riviera venaient défier Champel pour le titre…