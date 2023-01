Hockey: Genève contre Lausanne en direct

Voilà l'alignement vaudois: Ward doit composer sans Stephan, Heldner, Krakauskas (blessés), ni Almond (malade), Sekac (suspendu) et Panik (surnuméraire). Sidler, Perrenoud et Laurikainen – qui a effectué son premier entraînement ce matin – ne sont eux non plus pas disponibles. Contrairement au déplacement à la Bossard Arena, Ewan Huet n'officie pas comme 2e gardien.