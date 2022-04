Basketball: Les Lions se sont fait peur avant de se rassurer

Scott Suggs et les Lions de Genève ont entamé les play-off du bon pied.

Comme ce fut déjà le cas à trois reprises cette saison (sur cinq), les Lions de Genève ont souffert face à cet étonnant néo-promu de Swiss Central, cinquième de la saison régulière, qui n’a absolument rien à perdre et qui l’a longtemps prouvé ce samedi au Pommier du Grand-Saconnex. Le temps que le félin sorte de sa sieste et affûte ses crocs.

Après un départ complètement raté (0-9, 4’’13) qui a fait peur aux 1400 personnes présentes, il a fallu en effet une réaction XXL de leur géant Dragan Zekovic (209 cm sous la toise) puis de Scott Suggs après la pause pour que les Genevois remettent cet outrecuidant visiteur à sa place. Une fois entrés dans le match, leur défense moins passive et une adresse retrouvée, ce ne sera ensuite qu’une formalité pour des Lions plus forts quand ils évoluent à ce niveau. La suite de ce premier acte des play-off, c’est ce mardi à 19h30 dans cette même salle.

Du caractère et de l’envie

Entraîneur des Genevois, Andrej Stimac avait pourtant prévenu que rien ne serait facile, comme s’il avait eu un mauvais pressentiment avant cette première «partie d’échecs» d’une série de play-off qui aurait pu mal tourner sans ce bon temps mort demandé après 4’’27. Il le fallait. Car cette équipe lunatique, qui a été totalement rebâtie ou presque cet été, manque encore de stabilité et surtout de confiance, c’est évident. Cela s’est encore vu lors de ce début de rencontre brouillonne, marqué par trop de tirs manqués et de ballons perdus. Mais il y a toutefois du caractère dans ce groupe, des envies et un gros cœur qui bat encore.