«Lors du dernier tiers, on voulait surtout entraîner la défense, je crois.» Au terme d’un match serré qui a vu hier Genève presser tant et plus sur la cage lausannoise, Joël Genazzi était de bonne humeur et volontiers taquin. «Pour être plus sérieux, le GSHC a fait un joli match et nous a vraiment poussés, remarque le défenseur des Vaudois, auteur de l’égalisation en fin de 2e période. Il faut leur donner du crédit, mais c’était important pour nous de ramener ces trois points, peu importe la manière.»