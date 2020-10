À ce jour, de telles listes existent dans sept cantons suisses: Thurgovie, Saint-Gall, Schaffhouse, Zoug, Lucerne, Argovie et le Tessin. Or, elles pourraient bien disparaître d’ici à 2022. C’est en tout cas la volonté de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS) du Conseil des États, rapporte la Neue Zürcher Zeitung.