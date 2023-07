Covid: les litiges sur les loyers durant la pandémie pas résolus

Mais Mon-Repos n’a encore pris aucune décision. Ce qui n’a pas permis de débloquer de nombreuses situations. Armin Zucker, avocat et vice-président de l’association des locataires commerciaux, indique que seules quelques procédures sont menées jusqu’à la dernière instance. Il y a déjà eu plusieurs cas qui se sont conclus au dernier moment par des accords. Les frais de justice élevés, la longue durée de la procédure et l’issue incertaine auraient démoralisé de nombreux locataires commerciaux et les auraient incités à conclure des accords. C’est pourquoi peu de cas seraient portés devant le Tribunal de Lausanne. «Les bailleurs, en particulier les grandes sociétés immobilières, ne semblent pas s’intéresser à un jugement du Tribunal fédéral», explique Armin Zucker.

Les loueurs veulent des solutions à l’amiable

Ces arguments sont balayés par les propriétaires. Selon l’Association suisse des propriétaires fonciers, la volonté des bailleurs de conclure des accords extrajudiciaires est positive et montre que les parties sont prêtes à discuter et à négocier une solution commune. «Cela nous semble plus conforme à l’objectif que de provoquer un maximum de procédures judiciaires», écrit une porte-parole de l’association. Pour l’heure, le problème est jusqu’à présent exclusivement résolu par voie judiciaire au niveau cantonal. Des jugements n’ont été rendus que dans les cantons de Zurich, Bâle-Ville, Tessin et Soleure. À l’exception du Tessin, qui a été particulièrement touché par la crise de corona, toutes les décisions ont été défavorables aux locataires.