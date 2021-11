Suisse : Les lits aux soins intensifs deviennent rares dans tout le pays

Le nombre de patients gravement atteints de Covid-19 hospitalisés en soins intensifs a drastiquement augmenté ces dernières semaines. Or, la surcharge – imminente – de ces unités risque de provoquer le report d’interventions non urgentes.

C’est non sans ironie que la «SonntagsZeitung » du jour rappelle que, mercredi dernier, Alain Berset déclarait encore: «Notre critère pour les mesures est la capacité des hôpitaux» et que là, la situation est actuellement «sous contrôle». Or, il semble que la situation dans les hôpitaux s’est dramatiquement détériorée au cours des deux dernières semaines, selon une enquête menée dans les cantons par le journal zurichois.

Dans plusieurs cantons, il n’y avait ainsi plus qu’un ou deux lits de libre dans les services de soins intensifs. Dont en Valais, plus précisément dans le Haut-Valais – la partie germanophone critique à l’égard de la vaccination – où le nombre de cas a augmenté de manière fulgurante ces dernières semaines, et presque doublé au cours de la semaine 46, avec huit patients atteints du Covid-19. Idem aux soins intensifs de Fribourg, avec 22 lits, sur les 23 disponibles, occupés vendredi. Et sur les huit lits disponibles dans le canton de Zoug, cinq étaient déjà occupés par des patients Covid.