Élections : Les Lituaniens appelés aux urnes pour les législatives

Alors que le pays enregistre une hausse record de contaminations, la coalition de centre-gauche pourrait payer sa gestion de la pandémie de Covid-19.

Les sondages prévoient une course serrée. L’union des paysans et des Verts de centre-gauche du premier ministre Saulius Skvernelis d’un côté et les conservateurs de l’union de la patrie – chrétiens-démocrates lituaniens, de l’autre, recueillent tous les deux environ 15% d’intentions de vote.

S’il est réélu, Saulius Skvernelis, qui est plus populaire parmi les électeurs ruraux à faibles revenus que dans les villes, promet de créer des pharmacies publiques à travers le pays et d’introduire une «13e retraite», sorte de prime annuelle pour les personnes âgées. La rivale conservatrice Ingrida Simonyte, ancienne ministre des Finances, plus populaire dans les villes, critique Saulius Skvernelis d’administrer le pays de façon chaotique et populiste.