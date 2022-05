énergie : Les livraisons de gaz russe vers l’Europe se sont écroulées sur un an

Le géant Gazprom annonce dimanche avoir enregistré une baisse de près d’un tiers de ses exportations de gaz vers l’UE et la Turquie sur les quatre premiers mois de 2022, par rapport à 2021.

Les livraisons de gaz russe vers les pays de l’Union européenne (UE) et la Turquie ont fortement baissé entre janvier et avril sur un an. «Les exportations vers les pays hors CEI (ndlr l’UE et la Turquie) se sont élevées à 50,1 milliards de mètres cubes, soit 26,9% de moins qu’à la même période de 2021», indique dans un communiqué le géant gazier, sans fournir d’explication. Il précise toutefois continuer de fournir du gaz «en pleine conformité avec les obligations contractuelles».