Coronavirus : Les livraisons de repas ont explosé dans le monde en 2020

Les restrictions de déplacement et les fermetures de restaurants ont engendré des milliards de commandes de repas. La livraison de courses a également connu un fort essor.

Les livraisons de repas, de courses mais aussi d’alcool explosent dans nombre de pays face aux restrictions de déplacements et aux fermetures de restaurants pour cause de pandémie, les plateformes spécialisées ayant enregistré des milliards de commandes en 2020.

Besoins dans le monde entier

Grand rival d’Uber Eats, la plateforme britannique Deliveroo n’a pas encore fait état de ses performances pour 2020, mais a récemment indiqué avoir enregistré une croissance de ses ventes et avoir été rentable pendant plus de six mois, les restrictions de circulation ayant dopé le recours à ses services.

«Habitudes d’avant-crise»

Livraisons de courses aussi

En pleine pandémie, Uber s’est aussi lancé sur le créneau, dans plus de 30 pays via Uber Eats, et a également racheté l’entreprise Cornershop en Amérique latine, spécialisée dans ce domaine. Et la semaine dernière, la plateforme géante a également annoncé l’acquisition de Drizly, un leader de livraisons d’alcool à la demande aux Etats-Unis.