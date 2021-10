France : Les livres de proches des jurés seront inéligibles au Goncourt

Suite à une polémique concernant la sélection d’un livre écrit par le compagnon d’une membre du jury, l’Académie Goncourt réforme ses règles.

L’Académie Goncourt a annoncé avoir adopté mardi une règle rendant inéligibles à son prix, la plus prestigieuse des récompenses littéraires françaises, «les ouvrages des conjoints, compagnons ou proches parents des membres du jury».

Adoptée à l’unanimité, cette nouvelle règle, qui oblige les jurés à révéler un tel lien de proximité sous peine d’exclusion, est la suite de la révélation des liens entre François Noudelmann, retenu dans la première sélection, et sa compagne Camille Laurens, membre de l’Académie.

Pour l’Académie, le but est de «respecter le secret du vote».

Comme le laissaient entendre son président Didier Decoin et son secrétaire Philippe Claudel, le jury du plus prestigieux des prix littéraires français a agi rapidement pour apaiser les critiques sur l’opacité de ses procédures et les conflits d’intérêt.