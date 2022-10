Les livreurs genevois d’Uber Eats vont enfin toucher leur paie

Les coursiers de Chaskis, qui n’avaient pas encore reçu leurs salaires de septembre hier, soit le lundi 10 octobre, peuvent respirer. Ce mardi, Me Sarah Halpérin, qui représente le plus gros partenaire genevois d’Uber Eats, a indiqué que «nous venons d’obtenir confirmation de la banque qu’une partie des paiements a déjà pu être exécutée ce jour et que les paiements restants devraient intervenir à très brève échéance».