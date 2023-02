«Les lobbies de l’industrie font la pluie et le beau temps»

Changement de cap sur le cannabis

En effet, la loi, elle, tend à s’assouplir. Dernier exemple cité: «La levée de l’interdiction de vendre de l’alcool sur les aires d’autoroutes ne répondait pas non plus à un souhait du public; elle est le fruit du lobbying.» Seul cas où Addiction Suisse trouve que la politique «suit le mouvement populaire», c’est en matière de cannabis. Tant la population que les élus semblent prêts à une régulation du marché. Or Addiction Suisse estime que, là aussi, ce ne sont pas des motivations de santé publique qui sont à l’œuvre. «Des considérations économiques et la perspective de nouveaux débouchés ont toutefois sans doute aussi joué un rôle», écrit-elle.