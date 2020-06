Genève

Les locataires commerciaux genevois aidés à hauteur de 26 millions

L'Etat et les associations immobilières ont directement aidé 5896 petites entreprises et indépendants.

A Genève, près de 26 millions de francs ont été accordés pour soutenir les locataires commerciaux touchés de plein fouet par la pandémie entre avril et juin. L'Etat et les associations immobilières ont directement aidé 5896 petites entreprises et indépendants.