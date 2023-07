Genève: Les locataires croulent sous les hausses de loyer

Depuis, l’association de défense des locataires croule sous les demandes d’aide. Sa permanence voit défiler entre 40 et 50 personnes par jour, contre une vingtaine habituellement. Deux tiers des rendez-vous portent sur une augmentation de loyer liée au taux hypothécaire. En trois semaines, l’Asloca a formulé 123 oppositions, contre une vingtaine par année d’ordinaire pour ce type de problématique. «Ces événements s’inscrivent dans un contexte social déjà tendu, avec l’inflation et les salaires qui, eux, n’ont pas été majorés», s’attriste le président de l’Asloca Alberto Velasco.

Assurances, banques et fonds de pension derrière les hausses

Selon l’expert, 90% des propriétaires qui ont majoré les loyers sont des institutions telles que les assurances, les banques ou encore les caisses de pension. En particulier: Swiss Life, Axa, Crédit Suisse ou encore des boîtes suisses alémaniques récemment arrivées sur le marché romand, comme Mobimo. «Les locataires sont peu enclins à contester une hausse de loyer, mais là, on constate un vrai ras-le-bol général. Chez les locataires de Crédit Suisse, ça grogne», confie le juriste.

Ces augmentations sont «indécentes et fortement critiquables, car elles sont censées refléter les frais supplémentaires supportés par le bailleur. Or, ces sociétés ont tellement de fonds propres à placer qu’elles n’empruntent pas d’argent, assure Pierre Stastny. Elles n’ont donc pas de frais bancaires liés à un prêt.»

«Ce n’est que le début…»

Attention si vous partez en vacances

Christian Dandrès, avocat à l’Asloca, rappelle pour sa part que le délai pour faire opposition est de 30 jours à partir du moment où la lettre a été délivrée par recommandé. «Pour être sûr, mieux vaut se fier à la date inscrite sur l’enveloppe», précise-t-il. En cette période de vacances, l’homme de loi met en garde. «Si le courrier n’est pas réceptionné et est renvoyé au bailleur, celui-ci n’est pas tenu de le réexpédier dans les 30 jours.» Afin d’éviter une mauvaise surprise au retour des vacances, il recommande de s’organiser à l’avance en cas d’absence. «Il est possible de fournir une procuration à une personne de confiance afin qu’elle aille récupérer le courrier ou alors de faire retenir la lettre à la poste, pour pouvoir aller la récupérer plus tard.»