Sondage : Les locataires frileux à se défendre face aux propriétaires

Un sondage effectué par l’Asloca montre que trois quarts des locataires ont eu des difficultés lors de la recherche de logement et qu’ils n’osent pas utiliser les moyens à disposition en cas de conflit avec leur bailleur.

Selon une enquête menée par l’Association suisse des locataires (Asloca), 70% des locataires ont ou ont eu un problème dans leur relation de bail. Trois quarts ont eu des difficultés à trouver un logement adéquat et abordable. Le déséquilibre des forces entre les parties locataires et bailleresses mène à ce que les locataires ne se défendent souvent pas, même lorsqu’ils en ont la possibilité légale.

L’association de défense des locataires constate que lorsque les taux hypothécaires de référence diminuent, les locataires peuvent demander une baisse de loyer. Or, lors de la baisse de mars 2020, 42% des sondés indiquent n’avoir rien exigé. Deux personnes sur cinq craignaient qu’une telle demande ne déclenche un conflit avec le bailleur, avec qui 82% des sondés jugent important d’entretenir de bonnes relations. Seulement 6% des personnes interrogées ont contesté leur loyer. Pourtant, celles qui l’ont fait ont eu gain de cause totalement dans 49% des cas et partiellement dans 28%.