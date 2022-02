Immobilier – Les locataires suisses ont payé 78 milliards de trop

Débats en vue au Parlement

À Berne, la conseillère nationale Jacqueline Badran (PS), membre du comité de l’Asloca Suisse et le conseiller d’Etat Carlo Sommaruga, président de l’Asloca, sont intervenus en juin dernier pour «assurer qu’à l’avenir les loyers abusifs par des rendements trop élevés soient évités», écrit l’Asloca. Ces initiatives parlementaires sont toujours pendantes. «Pour les bailleurs et bailleresses qui louent trois logements ou plus, une révision périodique obligatoire devrait être introduite, afin de contrôler les rendements effectifs», affirme Carlo Sommaruga. Par voie de communiqué, le Parti socialiste suisse a fait savoir qu’il demandait aussi au Conseil fédéral de prendre des mesures et appelait à la tenue d’une table ronde avec tous les acteurs concernés.