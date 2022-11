Suisse : «Les locataires vont devoir faire face à une période difficile»

«Les taux d’intérêt en hausse et le renchérissement des coûts de la construction mettent à mal les incitations à bâtir des logements», relève Martin Neff, chef économiste de la banque. En outre, la population suisse ne cesse de croître et vit dans des espaces toujours plus grands. Ce qui fait que le besoin en logements est bien plus grand que ce qui est disponible sur le marché, analyse-t-il.