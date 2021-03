Suisse : Les logements de vacances profitent de la pandémie

En 2020, la crise du Covid-19 a notamment bénéficié aux prix des logements de vacances, qui ont pris l’ascenseur.

À Verbier, le prix du m² est de 14’600 francs pour un logement de vacances. Reuters

L’an passé, les logements de vacances n’ont pas connu la crise. Le coronavirus a même dopé les prix de location dans les Alpes, selon une étude d’UBS. Souvent limitée, l’offre de logements de vacances à usage propre a profité à ce secteur.

La destination touristique Engadine/Saint-Moritz (GR) est la plus chère. Un logement de vacances haut de gamme y coûte actuellement près de 17’000 francs le m², presque 7% de plus que l’année précédente. Gstaad (BE) suit en deuxième position, avec 16’500 francs le m². Verbier (VS, commune de Val de Bagnes) se place en troisième position avec un niveau de prix de 14’600 francs le m², soit une augmentation de 9% sur 2020.

Importante hausse depuis 2012

Les prix de logements de vacances en Suisse ont augmenté en moyenne de presque 4% par rapport à 2019. C’est la plus importante augmentation depuis 2012. La différence entre les destinations helvétiques les plus chères et celles qui sont meilleur marché a pris l’ascenseur. Les prix des destinations à plus de 10’000 francs le m² ont même augmenté en moyenne de 8%.

En revanche, la hausse de prix moyenne des logements les moins chers n’a été que de 2% environ. Pour certaines destinations, les prix ont même légèrement reculé. Samnaun (GR, presque -5%) et Flumserberg (SG, -3%) ont enregistré les baisses les plus importantes.

Vers l’achat d’une résidence secondaire

Par rapport aux années précédentes, plus de Suisses ont passé leurs vacances dans le pays. Certains ménages helvétiques ont même découvert l’intérêt d’un logement de vacances. De plus, le télétravail a dopé la demande. Et même les acheteurs étrangers s’y mettent. «L’immobilier suisse bénéficie de l’image d’un placement sûr, il est donc plus convoité dans une période économiquement incertaine», relève l’étude d’UBS.

L’importante évolution des prix a aussi été favorisée par l’offre très restreinte, en particulier dans les régions de vacances alémaniques. Depuis l’acceptation de la Lex Weber en 2012, il n’y a pratiquement plus de construction de résidences secondaires dans les régions touristiques.

Pour autant, durant les cinq dernières années, les prix des logements de vacances ont nettement plus augmenté en Autriche et en Allemagne qu’en Suisse. La hausse des prix du marché des appartements de vacances en Suisse se maintiendra cette année, selon cette étude. À moyen terme, la ruée vers les résidences secondaires aura cependant tendance à baisser de nouveau.