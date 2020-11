Suisse : Les logements en location touchés par des taux de vacance élevés

Le taux de vacance des logements en location continue de progresser, notamment poussé par une activité de construction toujours solide.

Toujours en forte hausse

Alors que les grands centres urbains autour de l’Arc lémanique, ainsi que la région zurichoise et bâloise affichent de faibles taux de vacance dans l’immobilier de location, des cantons comme Soleure (6,5%), le Valais (5,4%) et Appenzell Rhodes-Intérieures (5,3%) ont du mal à trouver des locataires pour leurs appartements.

Des différences régionales existent cependant. Les cantons du Valais et du Jura affichent ainsi des taux de vacance supérieurs à 1% pour les appartements ou maisons en propriété, alors qu’ils se situent au-dessus de la moyenne au Tessin, en Argovie, ainsi que dans les cantons de Vaud et de Glaris. Les villes de Genève et Zurich, les deux cantons de Bâle et Appenzell Rhodes-Intérieures affichent par contre peu de disponibilité.