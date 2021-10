Suisse – Les logements habités de la région lémanique sont les plus petits

D’après les nouvelles informations statistiques de l’OFS, la Suisse recensait, à fin 2020, 1,77 million de bâtiments à usage d’habitation pour un total de 4,64 millions de logements. Un peu plus d’un million de ces bâtiments étaient des maisons individuelles dont 47% n’étaient occupées que par une ou deux personnes. Un logement habité comptait en moyenne 102,3 m² et 3,7 pièces – portant la surface moyenne d’habitation par personne à 46,3 m².

En comparant les régions, les données de l’OFS montrent que la Région lémanique possède un habitat plus dense. Conséquence: sa surface d’habitation moyenne par personne est inférieure à la moyenne nationale et n’atteint que 42,2 m². Les logements habités sont aussi plus petits et ont une surface moyenne de 95,0 m².