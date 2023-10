Les logements à Zurich sans places de parc bientôt plus nombreux

Des places qui restent vides

La tendance est la même partout. En juin, le canton de Neuchâtel a renouvelé son règlement, obligeant à ce que la desserte en transports publics soit prise en compte pour le calcul du nombre de places de parc qui peuvent être créées. Des places pour vélos, notamment électriques, doivent être prévues aussi. En 2019, l’Asloca relevait que «le taux de ménages sans voiture est en forte croissance dans les villes: il atteint 41% à Genève, 44% à Lausanne et plus de 50% à Bâle, à Berne et à Zurich». Il arrive de plus en plus souvent qu’on construise des logements avec des places qui ne sont ensuite pas occupées car les locataires n’ont pas de voitures. À Lausanne, un nouvel abonnement est créé pour que les habitants aient accès à des places de stationnement sécurisées… pour les vélos.