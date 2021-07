Erreur de casting : Les logiciels d’embauche ne captent rien

L’intelligence artificielle appliquée à deux programmes anglophones n’a pas remarqué qu’une candidate fictive avait répondu en allemand.

Les deux logiciels en cause, MyInterview et Curious Thing, classent les demandeurs d’emploi en fonction des traits observés associés aux cinq tests courants de personnalité (ouverture, conscience, extraversion, agréabilité et stabilité émotionnelle), le second évaluant également «l’humilité et la résilience».