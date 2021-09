Coronavirus : Les Londoniens chutent dans le métro par peur de se tenir

Craignant d’être contaminés, de nombreux usagers des transports ne touchent ni les mains courantes des escalators, ni les barres. Il y a eu des morts et des blessés.

Douze personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées dans le métro, d’avril à juin, et 23 dans des bus. C’est plus que lors des autres trimestres de l’année 2020/2021, souligne le quotidien «The Telegraph». Un des «plus grands risques» pour la sécurité des usagers est de ne pas se tenir et tomber en raison d’une «perception que la main courante n’est pas propre à cause de la pandémie», a commenté Andy Lord, le directeur général du métro londonien, cité dans le quotidien.