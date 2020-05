Actualisé 14.05.2020 à 16:13

Suisse

Les «longboarders» dans le viseur d’un élu à Berne

Pierre-André Page craint qu’un flou empêche la traque des férus de vitesse. Les pros de la branche lui donnent tort.

de Francesco Brienza

En ville ou dans les Alpes, les amateurs de sensations fortes dans l’espace public dérangent. 20 minuten

«On ne les voit pas arriver, ils ne font pas de bruit, mais dévalent les routes à toute allure et sont un danger public.» Eux? Ce sont les amateurs de longboard, cette planche à roulettes plus longue et plus rapide qu’un skate. Pierre-André Page (UDC/FR) entend éclaircir leur statut légal. Le conseiller national vient de déposer une interpellation en ce sens. «Les communes de montagne ne sont pas armées pour lutter contre le phénomène, reprend-il. Une mesure légale s’impose.»

Pas si flou que ça

Juridiquement, les longboards sont des «engins assimilés à des véhicules». Ils peuvent emprunter les routes secondaires, mais pas les principales. «Leur statut est clair», note Nicolas Kessler, du Bureau de prévention des accidents. En ville, pas question d’avaler les artères denses. En montagne, leur utilisation est possible, mais l’utilisateur doit rester à droite, adapter sa vitesse et être attentif aux piétons. «Aujourd’hui, la police peut déjà intervenir contre les abus, reprend Nicolas Kessler. Il n’y a pas de flou.» Contactée, l’Association transports et environnement confirme: «Nous considérons que les règles en vigueur sont appropriées», note Michael Rytz.