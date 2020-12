Cette année, il y aura moins de cohue que d’habitude dans les magasins durant la période de l’Avent. Car dès le 9 décembre, le nombre de mètres carrés par client passera de 4 à 10 dans les grands magasins. Dans les plus petits commerces faisant jusqu’à 30 mètres carrés, le seuil a été fixé à 5 mètres carrés par client. C’est ce qu’a annoncé le Conseil fédéral vendredi, lors d’une conférence de presse. La période des fêtes de fin d’année comportant des risques supplémentaires d’infections, il a décidé de renforcer les mesures nationales après avoir consulté les cantons.

Or les nouvelles mesures ne plaisent pas à tous. Milan Prenosil, président de l’association City Zürich craint une baisse du nombre de clients. Selon lui, les «longues files d’attente vont dissuader les gens à venir faire leurs courses». Il pense que nombre de Suisses se tourneront vers les achats en ligne. «Les affaires de Noël vont en souffrir.»

Milan Prenosil rappelle que le commerce de détail compte énormément sur la période de Noël. «Nous réalisons durant cette période entre 20% et 30% de notre chiffre d’affaires annuel.» Et d’ajouter: «Depuis le début de la crise du coronavirus, le commerce de détail a enregistré des pertes allant de 20% à 50%.»

«Sauver notre existence»

L’Alémanique tient à préciser que ses critiques ne sont pas de nature «capitaliste», tout en ajoutant qu’il comprend pourquoi les autorités ont pris de telles mesures. «Le but maintenant n’est pas de se faire beaucoup d’argent…c’est de sauver notre existence.»

Rageht Clavadetscher, gérant du centre commercial zurichois Glattzentrum, pense que des files d’attente seront inévitables dans les commerces plus petits. Mais selon lui, cette situation pourrait également être une bonne occasion pour nouer des liens avec sa clientèle. «On réfléchit actuellement aux différentes manières de garantir la bonne humeur de nos clients pendant qu’ils attendent.» La distribution d’échantillons gratuits est une des options envisagées. Contrairement à Milan Prenosil, il ne pense pas que les files d’attente dissuaderont les clients. «Depuis le début de la pandémie, les gens n’achètent pas moins mais de manière plus ciblée.»

Pas d’inquiétude chez Migros et Coop

Les grands distributeurs, eux, ne voient pas non plus les nouvelles mesures d’un mauvais oeil. «Ce ne représentera aucun problème pour Migros. Ces mesures étaient déjà en vigueur aux printemps», explique le porte-parole du géant orange, Marc Schlatter.

Chez Coop, on souligne le fait que la sécurité des employés et des clients a la plus haute priorité. «Nous appliquons à la lettre les mesures décidées par les autorités.»