Longues files d’attente de retour à l’aéroport d'Amsterdam

Amsterdam : Les longues files d’attente font leur retour à l’aéroport de Schiphol

En manque de personnel pour le service de sécurité, l’aéroport d’Amsterdam fait face à un important nombre de passagers en attente et a demandé aux compagnies d’annuler des vols lundi.

Les longues files d’attente et la frustration des voyageurs en raison d’une pénurie de personnel de sécurité sont de retour à l’aéroport d’Amsterdam Schiphol, l’un des plus fréquentés d’Europe et qui a demandé, lundi, à des compagnies aériennes d’annuler des vols. «Après des semaines d’amélioration, Schiphol ne s’attendait pas à devoir prendre ces mesures», a regretté la direction de l’aéroport dans un communiqué.