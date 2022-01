Fashion Week de Paris - Les looks de la copine de Kanye West électrisent Paris

«Juliye», retenez bien ce nom. C’est la contraction de leurs deux prénoms et c’est ainsi que Julia Fox surnomme le nouveau couple qu’elle forme avec Kanye West. L’actrice américaine («Uncut Gems»), âgée de 31 ans, et le rappeur, qui en a 44, sont à la Fashion Week de Paris. Ils assistent à plusieurs défilés et leurs tenues, systématiquement assorties, électrisent la capitale française.