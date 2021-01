Désormais, c’est sûr: «Sex and the City» fait son retour! C’est l’occasion de se remémorer les moments fashion de la série qui nous ont causé quelques froncements de sourcils.

Retour de «Sex and the City» :

Retour de «Sex and the City» : Les looks les plus absurdes de Carrie Bradshaw and Co.

Les fans de la bande de copines la plus célèbre de New York ont eu de bonnes nouvelles en début de semaine: les femmes de «Sex and the City» reviennent sur nos écrans pour une suite! La mini-série «Just Like That» mettra en lumière la situation actuelle de Carrie, Charlotte et Miranda. Seul point négatif: Samantha, jouée par Kim Cattrall, ne sera pas de la partie.

On attend déjà avec impatience les moments fashion à venir avec leurs somptueuses robes et des collections de chaussures à faire pâlir d’envie. Mais «Sex and the City» nous a aussi montré des looks qui nous ont laissés perplexes. Retour sur les tenues les plus étranges de Carrie Bradshaw & Co.

La seule femme que nous regrettons de ne pas avoir incluse ici est Charlotte. Cependant, ses tenues sont aussi excitantes à regarder que la montée du dioxyde de carbone dans un verre d’eau minérale.

1. La tenue qui cache la grossesse

Un look lingerie, un débardeur XXL, un jean court et un foulard. Certes, c’est l’un des looks les plus modérés de Carrie. La tenue était en fait destinée à dissimuler la grossesse de Sarah Jessica Parker. Une réussite, d’une certaine manière, puisque grâce à cette addition d’éléments, on ne savait plus où donner de la tête.

2. Le look raté d’Abu Dhabi

Bien sûr, on veut tous être au top quand on retrouve nos anciens amants, comme cette fois où Carrie était avec Aidan dans le film «Sex and the City 2». Mais l’ensemble composé d’un haut Dior, une jupe en tulle XXL et de talons hauts est aussi déplacé sur le marché d’Abu Dhabi que des pompons sur les tétons dans une église.

imago/ZUMA Press

Molly Rogers, l’une des costumières du film «Sex and the City», a expliqué dans une interview au «Los Angeles Times» comment la tenue est née: «La jupe nous a rappelé les tutus de spectacle. Puis j’ai couru aux archives et j’ai pris un haut Dior et nous nous sommes dit: «On tient quelque chose». Eh bien.

3. Le look surchargé

Fidèle à elle-même, ce look de Carrie est vraiment surchargé. On pourrait encore pardonner le haut rouge façon cascade avec gilet noir et jupe en tulle blanche. Mais ces bottines blanches, c’est trop. La tenue fait penser à un défilé de mode qui aurait explosé sur Carrie.

4. Le look triste de Miranda sous la pluie

Peu de femmes portent des vêtements du rayon homme avec autant de style que Miranda. Lorsqu’elle n’est pas à son cabinet, elle aime se promener en salopette en jeans, ce qui n’a pas toujours été du goût des téléspectateurs. Mais soit. En revanche, avec cette tenue, on est tous d’accord avec le blog de mode «everyoutfitonsatc» lorsqu’ils écrivent: «Avec des tenues comme celle-ci, c’est un miracle que Miranda ait fait l’amour.»

5. La coupe afro de Samantha

Dans les années 90, la société n’était pas vraiment sensible à la réflexion sur le racisme. Mais si vous vous êtes adonnés à un marathon «Sex and the City» ces derniers mois, vous avez probablement remarqué une ou deux scènes inappropriées. Dont certainement celle qui inclut l’afro de Samantha.