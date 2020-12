Valais : Les loups ont tué plus de 300 animaux de rente en 2020

Les coûts des dégâts causés par les loups s’élèvent à 113’624 francs cette année dans le canton du Valais, en comptant les soins aux animaux blessés.

Au total, 22 loups, dont 16 nouveaux individus, ont été formellement identifiés en Valais entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020. Dans le même laps de temps, 302 animaux de rente ont été tués sur le territoire cantonal.

Parmi les nouveaux individus identifiés figurent sept louves, selon des analyses ADN, a indiqué le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) mercredi dans un communiqué. Les neuf autres sont des mâles.

Dans le Haut-Valais, 82 animaux de rente ont été tués: 55 sur les alpages et 27 sur les pâturages. Dans la partie romande du canton, on dénombre 220 bêtes mortes, dont 172 sur les alpages et 48 sur les pâturages.