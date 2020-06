Les loups tuent de moins en moins de bêtes de rente

Rédiger un nouveau commentaire

Et l'humain en Suisse, chaque année : 1 544 017 porcs dont 128 367 truies d'élevage ; 1 564 631 bovins dont 705 642 vaches soit 45,1 % des bovins ; 9 878 279 poules dont 2 520 633 poules pondeuses et d’élevage soit 25,5 % des poules et 76 322 autres volailles ; 417 274 moutons ; 58 031 chevaux et 20 140 autres équidés ; 88 089 chèvres

Pragmatisme 19.06.2020 à 13:24

C'est fou, on peut faire dire ce qu'on veut à un graphique. Si on lit le titre de l'article on comprend que les loups tuent moins. Mais si on prend un peu de recul et qu'on a un peu de jugeote on constate en lisant l'article que le nombre d'animaux de rente tué par des loups est passé de 150 à 400 en 20 soit une augmentation de 266%. Ça ne choque personne? Encore un journaliste qui prend une position claire et prédéfinie en rédigeant son "article".