Santé : Les lourdes conséquences des opérations repoussées

Les reports des interventions non vitales dans les blocs opératoires des hôpitaux s’intensifient, avec de lourdes répercussions.

En Suisse, de plus en plus d’opérations chirurgicales sont reportées (image d’illustration).

Toutes les régions sont concernées, du Jura au Valais, par l ’afflux de patients Covid qui contraint les services hospitaliers d e reporter de plus en plus d’interventions dîtes non urgentes. « Mais non urgent ne veut pas dire pas important » , précise le directeur médical des HUG, Arnaud Perrier, qui rend hommage au personnel hospitalier dans «La Tribune de Genève». Il préci se que 20% des opérations ont été reportée s avant Noël, soit plusieurs milliers. Au CHUV à Lausanne, environ la moitié des opérations sont repoussées, regrette le chef du Département de chirurgie, Nicolas Demartines, dans «24Heures» . « Nous opérons presque uniquement des cas oncologiques. C’est l’effet domino: on repousse un patient pour en programmer un autre, selon l’urgence » , déclare le professeur.