Science : Les loutres se réchauffent sans bouger, une piste pour traiter l’obésité

Une étude montrant que les loutres de mer produisent de la chaleur sans rien faire pourrait permettre de comprendre comment brûler plus de calories sans efforts.

Les loutres de mer ont la peau dure, peuvent tenir huit minutes sans respirer pour aller chercher crabes et crustacés, et produisent de la chaleur à partir de leurs muscles pour supporter les eaux glacées du Pacifique nord, selon une étude publiée jeudi.

Elles brûlent beaucoup d’énergie

Les scientifiques savaient déjà que les loutres, qui appartiennent à la famille des mustélidés, brûlent beaucoup d’énergie, environ trois fois plus que les mammifères de même taille, et qu’elles peuvent consommer jusqu’à 25% de leur masse corporelle par jour. Mais on ignorait encore quels tissus utilisaient cette énergie et comment elle se transformait en chaleur.

Faire de la chaleur sans rien faire

Soigner l’obésité chez les humains

«Si on peut arriver à augmenter la production (de chaleur) et le métabolisme de base, on peut théoriquement stimuler le métabolisme humain et lui faire brûler plus de calories», même sans faire du sport, a-t-il expliqué.