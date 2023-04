Immobilier: Les loyers atteignent des sommets en Suisse ce printemps

Les loyers ont connu une hausse marquée en mars à Zurich (image d’illustration). Getty Images

L’appartement le plus cher de Suisse loué 36’000 francs par mois à Lucerne est certes une exception, mais il illustre l’état du marché immobilier en Suisse qui atteint des sommets de cherté. Selon un indice publié par Homegate.ch et la Banque cantonale de Zurich, les loyers ont augmenté de 2,6% en moyenne dans le pays en mars par rapport à 2022.

Dans 18 cantons, la tendance est à la hausse. En tête du classement se trouvent Nidwald (+1,3%) et Soleure (+1%). Dans tous les autres cantons où les prix ont augmenté, les variations sont restées inférieures à un pour cent le mois dernier. Mais toutes les régions ne connaissent pas le même sort. Dans les cantons de Schwytz (-1,3%) et des Grisons (-1,2%), la baisse des prix est la plus marquée.

Record historique à Zurich

Sur les douze derniers mois, les loyers n’ont baissé qu’à Zoug. Dans tous les autres cantons, les appartements étaient loués à un prix plus élevé, parfois de plus de 4%, comme à Glaris, en Valais et en Appenzell.

Dans les villes, Zurich se distingue avec une hausse de 2%. Dans la plus grande commune de Suisse, les loyers ont atteint en mars un nouveau record historique, note Homegate.ch. Les loyers ont aussi augmenté à Berne et Genève (+1%) ainsi qu’à Lucerne et Saint-Gall (+0,4% chacun), alors qu’ils ont baissé à Lausanne (-0,4%), Bâle (-0,6%) et Lugano (-0,3%).

