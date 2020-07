Immobilier

Les loyers des appartements sont restés quasi-stables en juin

Une augmentation moyenne d’à peine 0,1% s’est faite sentir en Suisse alors que le nombre croissant d’annonces d’appartements à la location indique que le marché est en expansion.

Les loyers accusent une baisse dans la région lémanique (-0,3%), au Tessin (-1,0%) et dans le Mittelland (-0,1%).

«Le marché des appartements locatifs et de la propriété du logement a été épargné jusqu'à présent par les turbulences économiques», relève le sondage réalisé par ImmoScout24 et l'entreprise de conseil immobilier Cifi et publié jeudi.