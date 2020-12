Statistiques : Les loyers en baisse à Neuchâtel, en hausse à Genève

Le portail immobilier Homegate publie son rapport mensuel. Après une certaine décélération, les locataires genevois vont faire face à une nouvelle hausse.

Comparés au mois précédent, les loyers en Suisse ont progressé d’à peine 0,09% en novembre. Considérée sur un an, l’accélération est cependant plus forte avec une croissance de 0,97%, a précisé Homegate.ch dans un communiqué.

Au niveau cantonal, Genève a enregistré la plus forte progression (+1,19%) avec Zoug (+1,35%) et les Grisons (+1,07%). À l’inverse, les cantons de Neuchâtel (-0,3%) et du Glaris (-0,3%) ont vu leurs loyers reculer.