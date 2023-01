Immobilier : Les loyers et les prix des maisons ont grimpé de 4,3% en 2022

Le Tessin a affiché de loin la plus forte progression devant le Grand Zurich et la région lémanique, selon le Swiss Marketplace Group.

Mais l’évolution des loyers proposés varie fortement d’une région à l’autre. C’est le Tessin qui affiche de loin la plus forte progression (8,4%), devant le Grand Zurich où les prix ont augmenté de 6,1% en 2022. La région lémanique suit avec une hausse de 3,8%. L’augmentation des loyers a été un peu plus faible en Suisse orientale (3,2%), en Suisse centrale (3%), dans le Mittelland (2,7%). C’est la Suisse du Nord-Ouest qui affiche la plus faible hausse (2,3%).

Les prix des maisons augmentent aussi

Le marché reste en revanche défavorable pour qui rêve d’accéder à la propriété. «Beaucoup ont vu ce rêve s’éloigner un peu plus. et on ignore encore si les acheteurs potentiels seront prêts à supporter des coûts toujours plus élevés», indique Martin Waeber, responsable de l’immobilier chez SMG Swiss Marketplace Group.