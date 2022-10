Lausanne : Les loyers explosent après des rénovations: l’Asloca fulmine

Le propriétaire de plusieurs bâtiments du quartier de la Pontaise a récemment rénové 243 appartements d’un complexe de six immeubles.

Les locataires des numéros 32, 34 et 36 de l’Avenue du Grey à Lausanne sont sous le choc. Ils viennent de recevoir une augmentation de loyer oscillant entre 40% et 60%. Le propriétaire du bâtiment, l’assureur Swiss Life, a récemment rénové et assaini ce bâtiment, tout comme cinq autres immeubles de l’Avenue du Grey, pour un total de 43 millions de francs.