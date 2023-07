Immobilier: Les loyers ont pris l’ascenseur

Avec 4,1%, le Valais affiche la plus forte hausse sur la première moitié de l’année.

L’indice des loyers Homegate montre une nouvelle hausse généralisée en Suisse: 1,8% sur les six premiers mois de l’année. La cause principale résiderait dans l’insuffisance de logements disponibles, due d’une part à un recul de l’activité de construction et, d’autre part, à l’importance de l’immigration nette. Par ailleurs, la hausse des taux hypothécaires pousserait les personnes en quête de logement à se tourner vers la location plutôt que vers l’achat.